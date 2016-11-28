Москва, 28 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Болгария в этом зимнем сезоне ожидает рост иностранного турпотока в 5%, в том числе за счет активности российских туристов — только аэропорт Пловдива сообщает о 24% росте количества рейсов из России в течение зимнего сезона 2016/17, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Simon Лыжник

Российские туроператоры подтверждают позитивные прогнозы болгарских властей: спрос на туры на горнолыжный курорт Банско вырос по сравнению с прошлым годом. Учитывая интерес к этому направлению со стороны других европейских туристов (только из Великобритании отмечен рост турпотока на 51%, из Германии на 44%, Греции — на 45%, Италии — на 67%, Швеции — на 103%), туроператоры советуют российским гражданам позаботиться об отдыхе в Банско заранее, особенно, если речь идет о новогодних датах.

Средняя цена на весь сезон по горнолыжке в Болгарию — около 640 евро на человека. По сравнению с прошлым сезоном, она увеличилась до 10%. Средняя продолжительность тура составляет 7−8 ночей.

По данным АТОР, Россия, сегодня на горнолыжном направлении именно Болгария находится на первом месте по бронированиям.

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Как сообщает ИА REGNUM, по данным Ростуризма, российская туристическая отрасль окончательно оправилась от потрясений 2014−2015 годов, связанных с чередой банкротств участников рынка, закрытием двух популярных зарубежных направлений, существенным изменением курсов валют и потребительского спроса.

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