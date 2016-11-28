Воронеж, 28 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Проблема бездомных животных не первый год остро стоит в Воронежской области. Нередко в СМИ появляются новости о том, что бездомные собаки бросаются на жителей, причем чаще всего страдают дети. Однако пока ни региональные власти, ни городские не могут найти решения этой проблемы. Представители общественных организаций решение видят: необходимо заниматься стерилизацией бродячих животных и вводить обязательную регистрацию домашних животных, что в конечном счете должно повысить ответственность жителей за питомцев. Корреспондент ИА REGNUM выслушал точки зрения сторон и выяснил, почему при кажущейся легкости проблемы она не решается.

Павел Ищенко ИА REGNUM Бездомная собака

В Воронеже официальная статистика насчитывает примерно 3,5 тысячи бездомных собак. О том, сколько их на самом деле, не знает никто: количество животных растет каждый день. Причем рост наблюдается не только из-за того, что животные плодятся, но и из-за того, что каждый день жители выбрасывают на улицу своих, иногда даже породистых, питомцев. По данным активиста общественной организации «Центр экологической политики» Анны Ворониной, количество породистых животных, которые оказываются на улице, растет с каждым годом.

«3,5 тысячи безнадзорных животных — это, конечно, много для городского округа, но их количество увеличивается. Выбрасываются животные каждый день. Это, безусловно, безответственность людей, и с этим нужно что-то делать, — уверена Анна Воронина. — На проблему уже обратил внимание аппарат президента. Тема актуализируется, и в том числе одна из тем, которая была озвучена, — это принятие федеральных законов и об ответственном обращении, и о жестоком обращении с животными. Естественно, у нас совершенствуется законодательство, у нас есть проект ветеринарных правил об учете и идентификации. Но мне очень не нравится, что там учет и идентификация в отношении непродуктивных животных вводятся только с 1 января 2019 года. Этот срок необходимо снизить».

При этом общественники уверены, что на первых порах необходимо не просто предлагать зарегистрировать свое животное, но и проводить подомовой обход. Однако представители регионального правительства напоминают, что вламываться в дома чиновники не имеют права. Поэтому пока регистрация животных — дело сугубо добровольное.

«Прежде всего, ответственность лежит на владельцах животных, и они несут обязанность выполнять все ветеринарные требования. Но на сегодняшний момент предоставление сведений о домашних животных, как и о сельскохозяйственных, — дело добровольное. И если владелец животного обращается в ветеринарную службу, то специалист проводит вакцинацию и также ставит на учет. И в дальнейшем формируется план в отношении животных, которые зарегистрированы», — рассказал заместитель руководителя управления ветеринарии Воронежской области Игорь Болдырев.

К слову, активисты уже несколько лет говорят о том, что в закон Воронежской области необходимо ввести пункт об обязательной регистрации домашних животных. Однако такие меры не предпринимаются, видимо, из-за того, что найти деньги на эту работу в условиях дефицитных бюджетов практически невозможно. Пока же законодательство хоть и запрещает оставлять домашних животных без надзора в общественных местах, повлиять на ответственность людей никак не может.

Что касается отлова собак, которые уже попали на улицу, то и здесь есть масса трудностей: начиная с небольшой компенсации за каждое животное и заканчивая желанием некоторых чиновников освоить деньги, а не получить результат. По данным руководителя движения «Экоправо», предпринимательницы Майи Козинцевой, компании, которые выигрывают конкурсы на контракты по отлову собак, зачастую сталкиваются с тем, что чиновники на местах попросту не знают законодательства региона.

«В этом году мы выступили как подрядчики по отлову собак в Железнодорожном районе Воронежа. Мы заключаем контракт, дальше — совещание в управе. На нас сразу начинают давить: вы должны убить собак. Но не совсем понятно, на каком основании. Мы отлавливаем по заявке всех сук, стерилизуем их. Но управе это не нравится, нам снова говорят: да когда вы их всех уничтожите, уже надоело с вами ездить. На следующем совещании: привлеките такого-то ИП на субподряд (к слову, он занимается отстрелом собак, что запрещено законом Воронежской области). И здесь непонятно, почему меня наталкивают на противоправные действия. Понятно, что все хотят быстрее освоить бюджетные деньги, но у нас не стоит такой задачи. Мы хотим начать эффективно решать проблему хотя бы в отдельно взятом районе», — рассказала Майя Козинцева.

Проблему также усугубляет отсутствие приюта для бездомных животных. И если в Воронеже помогают общественные организации и ветклиники, то в районах дела обстоят еще хуже. Именно поэтому многие представители районных администраций заявляют, что в области необходимо построить минимум три межрайонных приюта, куда можно было бы отправлять животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже построят приют, который будет рассчитан на 250 бездомных животных. В него будут попадать отловленные на улице звери. Здоровых будут стерилизовать, а больных и агрессивных — усыплять.

При этом 25 ноября в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ускорить работу по принятию закона об обращении с животными. Доработать документ следует до конца 2016 года.

«Отсутствие норм и правил в этой сфере чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных вопиющих случаях выливается и в жестокое бесчеловечное отношение к животным. Насколько знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения», — сказал Путин.