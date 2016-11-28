Нью-Йорк, США, 28 ноября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене проиграл «Оттаве Сенаторз». Встреча, прошедшая 27 ноября в Нью-Йорке, завершилась со счетом 0:2.

Nhl.com Матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз»

В составе гостей голевыми действиями отличились Жан-Габриэль Пажо и Марк Стоун.

После двадцати двух матчей в чемпионате НХЛ «Оттава Сенаторз» пока занимает третье место на «Востоке», имея в активе 29 очков. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 31 балл после девятнадцати трех встреч, находится на 2-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз» — 0:2.

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