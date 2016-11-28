Москва, 28 ноября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей трех госчиновников, которые ранее были избраны в Российскую академию наук (РАН), сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Замминистра внутренних дел РФ, начальник Следственного департамента МВД РФ Александр Савенков и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Фисун освобождены от должностей по собственному желанию.

Начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров освобожден от должности и уволен с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Также по собственному желанию Константин Котенко освобожден от должности заместителя управделами президента РФ и начальника Главного медицинского управления Управделами президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября российский президент напомнил о своём обращении к представителям власти, включая высших должностных лиц, которое он сделал год назад. Тогда Путин просил их не участвовать в выборах в Российскую академию наук.

Соответствующий вопрос был задан в ходе заседания Совета по науке и образованию главе РАН Владимиру Фортову. «Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», — сказал президент.