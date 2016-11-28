Волгоград, 28 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Промышленные потребители и организации коммунального комплекса Волгоградской области накопили значительный долг за поставленный природный газ. Как сообщили ИА REGNUM в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 28 ноября, на начало текущего месяца просроченная дебиторская задолженность составила 1 млрд 73 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата газа

При этом, как отметили в компании, эта сумма указана без учета долга МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» в размере 2,7 млрд рублей. Кроме того, еще 593 млн рублей задолжало предприятие-банкрот ВОАО «Химпром». По ним судебные решения были вынесены ранее и в соответствии с законодательством требования компании установлены в реестре кредиторов.

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За десять месяцев 2016 года в арбитражный суд Волгоградской области предъявлено 836 исковых заявлений о взыскании задолженности за поставленный газ и штрафных санкций за просрочку платежей на сумму 1 млрд 210 млн рублей. С должников по решениям суда уже взыскано более 1 млрд рублей, в том числе 56 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде общая задолженность за потребленные коммунальные ресурсы составляет 3,2 млрд рублей. Несмотря на то, что жители многоэтажек добросовестно оплачивают ЖКУ, средства нередко задерживаются на счетах исполнителей коммунальных услуг — управляющих организаций и ТСЖ. Так, на них приходится 70% от общей суммы долга за поставленные ресурсы.