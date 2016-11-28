Хабаровск, 28 ноября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» стала единственной из всех госпрограмм, которую сократили более, чем в два раза. В таком, «урезанном» с финансовой точки зрения состоянии, дальневосточникам придется жить в 2017 и, скорее всего, в 2018 и 2019 годах, передает корреспондент ИА REGNUM

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

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Вместо обещанных региону ежегодных 46,852 миллиарда рублей, которые должны были выдаваться региону до 2025 года, в 2017 году весь ДФО получит лишь 17,9 миллиарда, в 2018 — 20,9 миллиарда, в 2019 — 20,5 миллиарда рублей, сообщило ИА Амурмедиа

«Меня известие о том, что программу вдвое сократили, расстроило, но не удивило. Если бы правительство так в первый раз с нами поступило, меня бы это удивило, но это происходит не в первый, не во второй и даже не в третий раз. Правительство всегда так поступало с Дальним Востоком с самых 90-х годов, — убежден депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал. — Чтобы не питали зря иллюзий, хочу сказать прямо: надежды на то, что госпрограмму в целом дофинансируют, нет. По сути, бюджет уже серьезно менять не будут, его параметры практически утверждены. Могут дофинансировать только некоторые разделы программы развития Дальнего Востока».

Эксперты полагают, что сокращение бюджетных вливаний в госпрограмму по развитию ДФО означает постепенный отход от финансирования госпрограмм по региональному принципу.

«Уже не осталось практически региональных программ. Сегодня все программы — отраслевые, либо проблемные. Например, программа по развитию транспортной отрасли, промышленности, и так далее. Вот в этих-то отраслевых программах министерства и обяжут прописать наши дальневосточные разделы. С выделением денег, с выделением показателей, чтобы можно было проконтролировать эффективность вложений. Это, на мой взгляд, правильное решение», — полагает директор «ДальНИИ рынка» Вадим Заусаев.

По мнению эксперта, подтолкнуть к смене подходов финансирования Дальнего Востока могла очень невысокая эффективность уже сделанных вложений: ДФО получал средства по программам «Жилище», «Здравоохранение», «Образование», но в этих сферах намного лучше не стало.

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Однако Сергей Фургал уверен: у регионов ДФО в Госдуме очень слабое лобби, в этом причина постоянного урезания расходов, под постоянные разговоры о его развитии:

«У наших чиновников еще не сформировалось понимание того, что главная задача государства в ДФО — не рост экономики, а закрепление и сохранение здесь жителей и территорий».

Главным «борцом», лоббирующим интересы дальневосточников, должно было бы стать Минвостокразвития. Но, судя по результату, никакого лобби не получилось.

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В сентябре 2016 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова резко раскритиковала Минвостокразвития за хроническое неосвоение бюджетных средств, выделяемых ДФО.

Мнения экспертного сообщества относительно того, какой путь для ДФО наиболее оптимален, расходятся. Так, единоросс, депутат ГД Борис Гладких, считает, что программный подход к финансированию ДФО вполне оправдан.

Сергей Фургал и Вадим Заусаев полагают, что давно необходим федеральный закон о Дальнем Востоке.

«К этому закону все равно придут, рано или поздно. Определяющий фактор — закрепление в ДФО людей», — убеждены эксперты.

«Сворачивание финансирования бьет. в первую очередь, по инфраструктурному развитию. А для Дальнего Востока инфраструктура вообще ключевое слово. Но никакие ЛЭП, дороги, школы и больницы не понадобятся, если отсюда уедут люди», — считает Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года правительство РФ признало программу развития Дальнего Востока и Забайкалья самой неэффективной в стране. Однако незадолго до того, как об этом было объявлено, министр по развитию ДФО Александр Галушка был награжден орденом за особые успехи в развитии Дальнего Востока. Между тем, на прошедшей в Хабаровске Всероссийской демографической конференции в отношении Дальнего Востока прозвучал термин «сверхсмертность». По продолжительности жизни мужчин трудоспособного возраста ДФО находится на уровне беднейших африканских стран — между Танзанией и Эфиопией.