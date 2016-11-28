Екатеринбург, 28 ноября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. На Среднем Урале задолженность предприятий перед своими сотрудниками по заработной плате составляет 155, 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Адольф фон Менцель. Металлургический завод

По данным инспекции, в должниках числятся 32 предприятия Среднего Урала, которые задолжали заработную плату 3870 работникам. При этом, по словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области Михаила Балакина, более 89 миллионов рублей из общей суммы задолженности приходится на 15 предприятий в банкротном состоянии, задерживающих выплаты 2310 сотрудникам.

Напомним, что внесённые в трудовое законодательство поправки ужесточают административную ответственность работодателей за задержку положенных сотрудникам выплат, а также продлевают срок обращения сотрудника в судебную инстанцию о несвоевременной выплате зарплаты с трёх месяцев до года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области участились случаи задержки заработной платы. В результате несвоевременных выплат руководители предприятий становятся фигурантами уголовных дел. Так 11 ноября было возбуждено уголовное дело о частичной невыплате заработной платы свыше трёх месяцев 87 сотрудникам ОАО «Алапаевский металлургический завод» на сумму свыше шести миллионов рублей.

Также в середине сентября бывший руководитель машиностроительного завода в городе Карпинске был отправлен под суд. По версии следствия, будучи гендиректором предприятия в 2014 году обвиняемый частично задерживал выплаты более трёх месяцев и более двух месяцев полностью не выплачивал заработок 160 сотрудникам в размере свыше четырёх миллионов рублей.

Отметим, что в текущем году в очередной раз возникали проблемы с выплатой заработка на Верхнесинячихинском металлургическом заводе, где перед несколькими десятками сотрудников образовался долг по зарплате на несколько миллионов рублей. В результате работники объявили в июле голодовку. В итоге долги были выплачены к концу августа после вмешательства прокуратуры.