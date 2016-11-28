Лион, Франция, 28 ноября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» на своем поле уступил парижскому «Пари Сен-Жермен» в матче четырнадцатого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 27 ноября на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счетом 1:2.

Psg.fr Матч «Лион» — «ПСЖ»

Героем матча в составе гостей стал Эдинсон Кавани, оформивший дубль. У хозяев поля отличился экс-футболист московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

После четырнадцати матчей чемпионата Франции парижский «Пари Сен-Жермен» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Лион», набравший 22 балла, находится на 7-й позиции.

Франция. Лига 1. 14-й тур.

«Лион» (Лион) — «ПСЖ» (Париж) — 1:2.

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