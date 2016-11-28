Краснодар, 28 ноября, 2016, 08:12 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотни человек не могут вовремя получить заработную плату. На сегодняшний день сумма задолженности на коммерческих предприятиях составляет 597,5 млн рублей. Такую информацию на состоявшемся в конце прошлой недели заседании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева озвучил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 28 ноября.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Большая часть долгов по заработной плате, по словам главы края, приходится на предприятия, находящиеся в различных процедурах банкротства. При этом он отметил, что власти держат всех должников на контроле.

«Для каждого действующего предприятия определены сроки и разработаны планы погашения долгов. Мы требуем, чтобы в первую очередь свои деньги получали обычные работники, а руководство — последним», — отметил Вениамин Кондратьев, добавив, что основной упор необходимо сделать на то, чтобы все люди получили свои деньги еще до конца текущего года.

Также по теме: Самые низкие зарплаты на Кубани — на производстве

Зарплаты кубанцев на четверть ниже среднероссийских

Как озвучил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, общая сумма задолженности в целом по России составляет около 4 млрд рублей, число тех, кто не получил вовремя деньги, достигло порядка 70 тысяч человек. Причиной образования долгов премьер-министр назвал отсутствие у организаций собственных средств, также часть задолженности возникает из-за несвоевременного перечисления денег в бюджет все уровней. Медведев также отметил, что в целях укрепления платежной дисциплины предусмотрен комплекс мер, разработана дорожная карта, ведутся работы по повышению административной ответственности работодателей.

По данным Краснодарстата, на 1 ноября текущего года организации и предприятия задолжали своим работникам 16,3 млн рублей. Это на 0,4 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Всего зарплату вовремя не получили 157 сотрудников. В среднем долг по зарплате перед каждым из них составил 104,0 тыс. рублей. Подавляюшая часть задолженности — 98,1% — приходится на обрабатывающие производства, 1,9% — на строительство. С начала года на предприятиях края было погашено 403,3 млн рублей задолженности по зарплате.

Ранее в этом сюжете: На Кубани чиновники зарабатывают в 1,6 раза больше, чем врачи и учителя

Свыше 800 млрд на зарплату: Бюджетникам Кубани обещают прибавку

Добавим, что в сентябре средняя заработная плата в Краснодарском крае немногим превысила 29 тыс. рублей и по сравнению с августом текущего года увеличилась на 0,2%, с сентябрем 2015 года — на 9,2%. По-прежнему наиболее высокая заработная плата в сентябре складывалась у работников организаций, занятых финансовой деятельностью (в 1,5 раза выше среднекраевого уровня), добычей полезных ископаемых (в 1,4 раза), транспортом и связью (в 1,3 раза). Среди обрабатывающих производств больше всего зарабатывали сотрудники в организациях по производству кокса и нефтепродуктов (в 1,9 раза выше среднекраевого уровня).

Ниже среднекраевого уровня на в 1,4 раза зарплата была работников организаций рыболовства и рыбоводства, в 1,2 раза — в учреждениях образования, гостиницах и ресторанах. В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством кожи, изделий из кожи и производством обуви — в 2,4 раза, текстильным и швейным производством, — в 1,7 раза, обработкой древесины и производством изделий из дерева — в 1,6 раза, прочим производством — в 1,4 раза.