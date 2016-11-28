Вашингтон, 28 ноября, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, который победил на состоявшихся 8 ноября президентских выборах в США, считает незаконными миллионы отданных экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон голосов избирателей. Об этом республиканец сообщил в воскресенье, 27 ноября, на своей странице в соцсети Twitter.

Ngocn.net Выборы в США

«Помимо того, что я с разгромным счетом выиграл коллегию выборщиков, я также выиграл в народном голосовании, если вычесть миллионы людей, которые проголосовали незаконно», — пишет избранный глава Белого дома.

26 ноября избранный глава государства от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что попытки пересчета голосов на президентских выборах в США являются «мошенничеством». Таким образом, миллиардер прокомментировал то, что кандидат от Партии «зеленых» Джилл Стайн подала ранее на пересчет голосов в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

По мнению республиканца, жители США уже высказали свое мнение, итоги выборов признала даже его главный соперник — экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Как ранее передавало ИА REGNUM, миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах президента в США, состоявшихся 8 ноября текущего года.

По итогам голосования кандидат от Республиканской партии получил более 300 голосов выборщиков, а представитель Демократической партии Хиллари Клинтон — более 200 голосов.

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