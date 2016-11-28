Вашингтон, 28 ноября, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Во время выборов президента США в штатах Вирджиния, Нью-Гэмпшир и Калифорния были допущены нарушения, которые избранный президент США Дональд Трамп охарактеризовал как «серьезное мошенничество». В указанных миллиардером штатах победила его соперник Хиллари Клинтон, однако журналисты не спешат освещать подробности эти нарушений, сообщил Трамп в понедельник, 28 ноября, на своей странице в сети Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Серьезное мошенничество на выборах в Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии — так почему же СМИ не пишут об этом?» — Задает Трамп риторический вопрос. Избранный президент США не стал пояснять в чем состояло известное ему мошенничество, подчеркнув, что подобное искажение результатов выборов является серьезной проблемой для США.

Ранее Дональд Трамп ответит на критику демократов о своем проигрыше Клинтон по результатам всенародного голосования. «Для меня было бы намного проще выиграть так называемые голоса избирателей, чем выборщиков», — заявил Трамп. Для этого, по мнению миллиардера, нужно было иначе вести предвыборную кампанию, организовав агитацию в трех-четырех штатах. Кроме того, Трамп уверен, что выиграл всенародное голосование, если не учитывать миллионы незаконно проголосовавших за Клинтон.