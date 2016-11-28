Санкт-Петербург, 28 ноября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что в раздевалке санкт-петербургского «Зенита» после окончания матча с «Краснодаром» произошла драка между нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным, не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга Дмитрий Циммерман в интервью «Спорт-Экспресс».

«Зенит»

«Подобные вбросы уже случались, — сказал он. — Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников».

При этом Циммерман добавил, что никакой драки между футболистами «не было и быть не могло».

Ранее ряд СМИ сообщил, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба и вратарь команды Юрий Лодыгин подрались после проигранного матча «Краснодару».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил команде «Краснодар» в матче пятнадцатого тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:2.

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