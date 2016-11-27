Вашингтон, 28 ноября, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Избранный президент Дональд Трамп считает, что он одержал победу не только по голосам выборщиков, но и во всенародном голосовании, а миллионы американских граждан проголосовали за его соперницу из демократического лагеря незаконно. Об этом Трамп сообщил в воскресенье, 27 ноября, в серии публикаций на своей странице в сети Twitter.

Scott Maxwell Выборы

«Помимо того, что я с разгромным счетом выиграл коллегию выборщиков, — сообщает Трамп, — я также выиграл в народном голосовании, если вычесть миллионы людей, которые проголосовали незаконно».

По мнению избранного президента, в случае, если бы избирательная система США была устроена иначе и для победы на выборах президента необходимо было набрать большинство во всенародном голосовании, он иначе бы организовал свою избирательную кампанию.

«Для меня было бы намного проще выиграть так называемые голоса избирателей, чем выборщиков», — уверен Трамп. Для этого в ходе предвыборной кампании нужно было бы агитировать в трех-четырех штатах, вместо 15, которые он посетил.

«Я бы выиграл с большей легкостью и убедительностью, но тогда небольшие штаты были бы забыты», — заявил Трамп.

Напомним, кандидат от Республиканской партии США набрал на выборах президента 306 голосов выборщиков при необходимых 270. Согласно подсчетам, при этом Клинтон опережает его по голосам избирателей: за нее проголосовало почти на 2 миллиона американцев больше.