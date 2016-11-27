Вашингтон, 27 ноября, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп проводит «регулярные встречи» с главой Белого дома Бараком Обамой. Об этом, как передает RT, рассказала советник избранного президента США Киллиан Конвей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Обама

«Трамп и Обама обсуждают немало вопросов», — сказала она, не уточнив, о каких именно темах идет речь.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября 2016 г.

По итогам голосования, миллиардер получил более 300 голосов выборщиков, а экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон — более 200 голосов.

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