Ростов-на-Дону, 27 ноября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В матче пятнадцатого тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) клуб «Ростов» на своем поле переиграл махачкалинский «Анжи». Встреча, прошедшая 27 ноября на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Голевыми действиями в составе хозяев поля отметились Сердар Азмун и Александр Гацкан.

После пятнадцати матчей чемпионата России «Ростов» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Махачкалинский «Анжи», набравший 17 баллов, находятся на 10-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). Тур 15.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0.

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