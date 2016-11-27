Москва, 27 ноября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Гроссмейстер Юрий Елисеев, который трагически погиб в Москве 26 ноября, мог принести «много пользы и спорту, и стране». Об этом, как передает RT, сообщил вице-премьер правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

ru.torange.biz Память

«Могу только выразить соболезнования родным и близким, — говорит Мутко. — Всегда страшно, когда у молодых ребят так трагически обрывается жизнь».

При этом вице-премьер правительства России добавил, что Елисеев был очень талантливый, мог принести еще «много пользы и спорту, и стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Пятницкому шоссе в Москве, решил перелезть из окна двенадцатого этажа на балкон той же квартиры, но не удержался и сорвался вниз. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

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