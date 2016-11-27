Вашингтон, 27 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор лишен титула чемпиона мира в полулегком весе по версии UFC. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба организации.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

В свое время, Макгрегор завоевал титул чемпиона мира в легком весе, победив Эдди Альвареса. Макгрегор стал первым бойцом в истории UFC, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях.

Из-за того, что ирландец перешел в другую весовую категорию, новым абсолютным чемпионом в полулёгком весе стал бразилец Жозе Альдо. Макгрегор отказался от титула добровольно.