Майами, США, 27 ноября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита Кастро, проживающая в США, отказалась ехать на похороны своего брата. Об этом сегодня, 27 ноября, пишет издание El Nuevo Herald, выходящей в Майами (штат Флорида).

Bichin01 Хуанита Кастро

Хуанита Кастро опровергла информацию ряда СМИ о том, что она якобы собирается поехать на Кубу, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

«В связи с нездоровыми слухами о том, что я отправилась на Кубу на похороны, хочу прояснить, что я никогда не возвращалась на остров и не планирую этого делать», — заявила Хуанита.

Про Хуаниту Кастро известно, что с 1964 года она проживает в США. Хуанита поначалу поддерживала революционное движение на Кубе, но вскоре разочаровалась в нем. По её собственному признанию с 1961 года она сотрудничала с ЦРУ США. Затем она покинула Остров Свободы и больше никогда туда не возвращалась.

«Как сестра Фиделя я сейчас переживаю потерю человека, в котором текла моя кровь», — заявила Хуанита.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Фидель Кастро скончался в пятницу, 25 ноября, на 91 году жизни, о чем по национальному телевидению сообщил его брат и глава Кубы Рауль Кастро. Соболезнования президенту страны и всему кубинскому народу уже высказали многие мировые лидеры.