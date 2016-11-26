Каракас, 27 ноября, 2016, 02:08 — ИА Регнум. В связи со смертью лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, произошедшей 25 ноября в 22:29 по местному времени (6:29 утра 26 ноября по московскому), в Венесуэле был объявлен трехдневный траур. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, пишет Associated Press.

Presidencia.gob.ve Фидель Кастро

До этого венесуэльский лидер выразил искренние соболезнования брату Фиделя Кастро и кубинскому лидеру Раулю и всему кубинскому народу. Мадуро также планирует провести церемонию, посвященную лидеру Кубинской революции в Каракасе. Здесь похоронен и близкий соратник Кастро — бывший президент Венесуэлы Уго Чавес.

Фидель Кастро умер на 91 году жизни. О его смерти объявил Рауль Кастро по государственному телевидению. Похороны революционера запланированы на 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. На Кубе объявлен девятидневный траур.

Отметим, что в связи со смертью лидера кубинской революции многие мировые лидеры принесли свои соболезнования Раулю Кастро и всему кубинскому народу, в частности соболезнования принес президент РФ Владимир Путин, экс-президент ССР Михаил Горбачев, глава Украины Петр Порошенко, многие другие и даже госсекретарь США Джон Керри.

В то же время реакция на смерть лидера Кубинской революции оказалась весьма неоднозначной. Например, избранный президент США Дональд Трамп заявил в связи со смертью Фиделя Кастро, что «мир отмечает уход жестокого диктатора». А жители США кубинского происхождения, проживающие в Майами (штат Флорида), вышли на улицы города, чтобы выразить свое ликование в связи с кончиной лидера Кастро.