Вашингтон, 27 ноября, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Попытки пересчета голосов на президентских выборах в США — «мошенничество». Поэтому результаты голосований должны быть немедленно признаны, считает избранный глава государства от Республиканской партии Дональд Трамп, говорится в распространенном в субботу, 26 ноября, сообщении. Таким образом политик прокомментировал то, что кандидат от Партии «зеленых» Джилл Стайн подала ранее на пересчет голосов в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

Www.aec.gov.au Пересчёт голосов

«Это мошенничество Партии зеленых относительно выборов, где проигравший уже признал поражение, и результаты выборов следует уважать, а не бросать им вызов и препятствовать, чем и занимается Джилл Стайн», — подчеркнул республиканец.

Стайн не сомневается в избрании Дональда Трампа. Однако, как она призналась, хотела бы обеспечить честность прошедших голосований. По мнению же республиканца, народ уже высказал свое мнение, итоги выборов признала даже его главный соперник — кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Поэтому пересчет голосов, о котором говорит кандидат от «зеленых», является лишь способом для Стайн, получившей менее процента голосов на выборах, «забить карманы деньгами». Трамп победил в этих трех штатах благодаря большому количеству избирателей. Особенно отмечается Пенсильвания — «разрывом более 70 тыс. голосов», говорится в заявлении политика.

Дональд Трамп выиграл 306 из 538 голосов выборщиков от штатов. Политик также напомнил, что выиграл 30 из 50 штатов и более 2,6 тыс. округов по всей стране, что является лучшим результатом для республиканцев со времен Рональда Рейгана.

Кандидат от «зеленых» Джилл Стайн подала петицию о проведении повторного подсчета голосов на выборах президента в штате Висконсин в пятницу, 25 ноября. Более того, Стайн хочет добиться этого же еще в Пенсильвании и Мичигане. В этих штатах преимущество Трампа над Клинтон было минимальным. По словам представителя Партии «зеленых», она не собирается таким образом помогать Хиллари Клинтон. Однако штаб Хиллари Клинтон, узнав об инициативе Стайн, заявил, что примет участие в пересчете голосов избирателей в штате Висконсин.

Как ранее писало ИА REGNUM администрация главы США Барака Обамы признала прошедшие президентские выборы, заявив, что итоги голосований в стране «объективно отражают волю американских избирателей».