Ереван, 26 ноября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В случае получения мандата доверия на предстоящих выборах правительство Армении вновь возглавит премьер-министр Карен Карапетян, продолжив реализовать уже намеченную программу. Об этом сообщил президент Армении, председатель правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян сегодня, 26 ноября, на XVI съезде РПА, где выступал с отчётным докладом.

President.am На XVI съезде РПА

Он также поприветствовал решение Карапетяна и других членов правительства вступить в ряды Республиканской партии. «Уверен, что энергичный стиль и управленческий талант господина Карапетяна полностью раскроются на этой должности и принесут новое воодушевление членам нашей команды», — сказал Саргсян.

Президент от имени всех присутствующих выразил премьер-министру и членам правительства «безусловную поддержку».

Далее съезд утвердил состав исполнительного органа партии, в который также вошли новоиспеченные республиканцы Карен Карапетян и министр обороны Виген Саркисян.

После этого на пост председателя партии был переизбран ее нынешний руководитель Серж Саргсян.

Саргсян был единственным кандидатом. Более 1700 делегатов, участвовавших в открытом голосовании, единогласно поддержали его кандидатуру.

Открытым, однако, остаётся вопрос о том, каким образом Карапетян будет после апрельских парламентских выборов возглавлять правительство, так как новая Конституция Армении имеет некоторые ограничения по части премьера.

По новому Основному Закону страны, положения которого по части премьер-министра вступят в силу после парламентских выборов, главе правительства предъявляются требования о постоянном проживании на территории Армении в последние четыре года. Как известно, Карапетян до назначения на пост главы правительства занимал посты в структурах «Газпрома» на протяжении около пяти лет и, в связи с исполнением служебных обязанностей, проживал на территории России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Карен Карапетян, а также четыре министра за день до съезда РПА стали членами Республиканской партии Армении (РПА).