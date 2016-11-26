Москва, 26 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Бывший исполняющий обязанности заместителя начальника таможни московского аэропорта «Внуково» Роман Курзенков, находящийся в международном розыске, задержан на российско-казахстанской границе. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.

Victor Задержание

Она рассказала, что Курзенков был задержан на российско-казахстанской границе накануне. После задержания он был доставлен в Москву к следователю, который провел допрос. Сегодня следователь ходатайствует перед судом об избрании Курзенкову меры пресечения в виде ареста.

В апреле этого года следственные органы московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении Курзенкова и трех его коллег. Речь идет об исполняющем обязанности начальника отдела специальных таможенных процедур №4 Михаиле Фасте, главном государственном таможенном инспекторе Игоре Кудряшове и заместителе начальника отдела специальных таможенных процедур №3 Алексее Плитине.

Следствие считает, что Курзенков и его подельники организовали канал незаконного ввоза товаров из Турции через «зеленый коридор» (таможенный коридор, который не подразумевает каких-либо деклараций, сборов и проверок).