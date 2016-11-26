СК: экс-замначальника таможни «Внуково» задержан на казахстанской границе
Москва, 26 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Бывший исполняющий обязанности заместителя начальника таможни московского аэропорта «Внуково» Роман Курзенков, находящийся в международном розыске, задержан на российско-казахстанской границе. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.
Она рассказала, что Курзенков был задержан на российско-казахстанской границе накануне. После задержания он был доставлен в Москву к следователю, который провел допрос. Сегодня следователь ходатайствует перед судом об избрании Курзенкову меры пресечения в виде ареста.
В апреле этого года следственные органы московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении Курзенкова и трех его коллег. Речь идет об исполняющем обязанности начальника отдела специальных таможенных процедур №4 Михаиле Фасте, главном государственном таможенном инспекторе Игоре Кудряшове и заместителе начальника отдела специальных таможенных процедур №3 Алексее Плитине.
Следствие считает, что Курзенков и его подельники организовали канал незаконного ввоза товаров из Турции через «зеленый коридор» (таможенный коридор, который не подразумевает каких-либо деклараций, сборов и проверок).