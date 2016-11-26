Москва, 26 ноября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Москве неизвестный угнал иномарку Land Rover Discovery 4, стоимость которой превышает 2 млн рублей. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

OSX Land Rover Discovery 4

Инцидент произошел по адресу: поселение Воскресенское, Чечерский проезд, д. 126, корп. 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от подъезда дома по вышеуказанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Land Rover Discovery 4, — говорится в сообщении. — Материальный ущерб составил около 2,6 млн рублей».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведется поиск преступника.