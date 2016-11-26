Армия Сирии взяла под контроль квартал Масакин-Ханано в Алеппо
Алеппо, Сирия, 26 ноября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Стратегически важный квартал Масакин-Ханано, который являлся самым крупным оплотом незаконных террористических формирований на востоке сирийского Алеппо, контролируют Вооруженные силы (ВС) Сирии и союзные отряды ополчения. Об этом сообщает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.
«Сирийской армии при поддержке союзных отрядов ополчения удалось установить полный контроль над стратегически важным кварталом Масакин-Ханано», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что боевики в данном квартале оказывали сопротивление правительственным силам на протяжении последних нескольких дней.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2016 г. в восточном Алеппо началось наступление правительственных войск, которое может обернуться окончательным освобождением города от террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и контролируемых ими группировок повстанцев.
Читайте также: Российские эксперты доказали применение боевиками в Алеппо иприта
Читайте также: В ООН «обеспокоены», что победа Трампа поможет Асаду взять Алеппо