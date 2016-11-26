Алеппо, Сирия, 26 ноября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Стратегически важный квартал Масакин-Ханано, который являлся самым крупным оплотом незаконных террористических формирований на востоке сирийского Алеппо, контролируют Вооруженные силы (ВС) Сирии и союзные отряды ополчения. Об этом сообщает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

Abkhazian Network News Agency Снайпер сирийских правительственных сил

«Сирийской армии при поддержке союзных отрядов ополчения удалось установить полный контроль над стратегически важным кварталом Масакин-Ханано», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что боевики в данном квартале оказывали сопротивление правительственным силам на протяжении последних нескольких дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2016 г. в восточном Алеппо началось наступление правительственных войск, которое может обернуться окончательным освобождением города от террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и контролируемых ими группировок повстанцев.

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