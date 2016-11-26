Москва, 26 ноября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Неизвестный из пневматического оружия обстрелял несколько рейсовых автобусов на юго-западе российской столицы. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

ru.torange.biz Пневматический пистолет

ЧП произошло возле дома номер 5 по улице Старокачаловская.

«На ул. Старокачаловская, д. 5 неизвестный гражданин стрелял из пневматического оружия по автобусам», — сообщил источник, добавив, что нарушитель правопорядка уже задержан.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Другие подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на Ленинском проспекте в Москве неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по троллейбусу. У пассажирского транспортного средства были разбиты окна. Стрелок с места преступления скрылся.

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