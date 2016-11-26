Гавана, 26 ноября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Лидер Кубинской революции Фидель Кастро, скончавшийся 25 ноября в Гаване, будет кремирован в субботу, 26 ноября. Об этом сообщает AFP со ссылкой на кубинского лидера Рауля Кастро.

Ralf Roletschek Фидель Кастро. 2003

«Фидель Кастро будет кремирован в субботу», — говорится в сообщении агентства, размещенном в социальной сети Twitter.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2016 г. в столице Кубы на 91-м году жизни скончался лидер Кубинской революции Фидель Кастро, руководивший страной с 1959 года по 2011 год. Об этом печальном событии жителям страны сообщило Государственное телевидение.

Причины смерти выдающегося политика пока неизвестны.

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