Москва, 26 ноября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Бывший лидер Кубы Фидель Кастро был из категории великих людей, которые смогли изменить мир. Об этом написал сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Фидель Кастро во время визита в США. 1959

«Умер Фидель Кастро, — пишет сенатор. — Соболезную кубинским друзьям, всему народу Кубы. Кастро был из плеяды Великих, поменявших мир. Мир будет помнить о нем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Гаване в возрасте 90 лет скончался лидер Кубинской революции Фидель Кастро. Причины смерти выдающегося политика, руководившего страной в 1959—2011 гг., пока неизвестны.

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