Бисмарк, США, 26 ноября, 2016, 06:39 — ИА Регнум. Племенной совет поселения Стэндин Рок объявил бойкот супермаркетам столицы штата Северная Дакота города Бисмарк, передает Associated Press 26 ноября.

Карл Бодмер. Скачки на лошадях среди индейцев сиу. 1840-1843

Сообщается, что решение племени сиу о бойкоте было принято в ответ на задержание 30 активистов в одном из торговых центров Бисмарка во время «Черной пятницы» — ночи грандиозных скидок и фантастических распродаж, главного праздника в году для американских потребителей.

По словам коренных американцев, индейцы не пытались препятствовать «празднику потребления», а мирно выражали протест и молились, тем не менее стражи порядка применили силу.

Вождь индейцев племени сиу Дэйв Арчамболт и племенной совет поселения Стэндин Рок призвали всех коренных американцев США «объявить бойкот белым торговцам».

Как передавало ИА REGNUM, вчера протесты коренных жителей Америки и примкнувших к ним «зеленых» против нефтяников в Стэндин Рок возобновились — группе из 350 индейцев удалось прорваться на территорию строительства и захватить Черепаший остров. Полицейские не стали вступать в столкновения с протестующими индейцами в Стэндин Рок, посчитав это «кощунством» в День благодарения. Однако позднее стало известно, что аресты все-таки происходили — после того как в городе Бисмарк, столице Северной Дакоты, в ночь с 24 на 25 ноября индейцы заблокировали супермаркет, стражи порядка арестовали 30 человек.

Читайте также: Война с индейцами в США: Племя сиу захватило Черепаший остров

Конфликт индейцев и нефтяников в Северной Дакоте начался в августе этого года. 18 августа вождь племени сиу Дэйв Арчамболт заявил о своем обращении к сенаторам и президенту США Бараку Обаме с просьбой остановить строительство нефтепровода на землях его племени. Первоначально президент Обама не внял мольбам индейцев, однако в Стэндин Рок начались акции протеста коренных американцев, к которым вскоре присоединились активисты движений в защиту дикой природы, звезды Голливуда Сьюзан Сарандон и Леонардо Ди Каприо.

Читайте также: Конфликт в Дакоте: Армия перешла на сторону индейцев

В начале сентября на защиту племени сиу неожиданно встала Организация Объединенных Наций — 1 сентября представители международной организации потребовали «действовать согласно ратифицированной США Декларации ООН о правах коренных народов». Вопреки требованиям ООН, 9 сентября Федеральный суд вынес решение о разрешении строительства нефтепровода, но военные инженеры отказались его возобновлять. Заявление военных было поддержано Министерством внутренних дел и Министерством юстиции США.

Читайте также: Барак Обама стал индейцем

В итоге президент Обама поддержал требования индейцев и вынес запрет на строительство, за что был назван «приемным сыном» индейского племени. Но радость индейцев была недолгой — 8 ноября на президентских выборах в США победил республиканец Дональд Трамп, консерватор, сторонник снятия ограничений с нефтяной промышленности, враг «настоящего индейца» Обамы и владелец доли в компании Energy Transfer Partners, ведущей строительство нефтепровода.