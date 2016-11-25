Эр-Рияд, 25 ноября, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии отказались участвовать во встрече членов ОПЕК с представителями Российской Федерации и других стран — экспортеров нефти, которая была запланирована на 28 ноября. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ОПЕК.

Pixabay.com Добыча нефти

Напомним, консультации 28 ноября между представителями стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран, в том числе России, должны были предварять решающую министерскую встречу в Вене (Австрия), на которой страны — экспортеры нефти должны были окончательно договориться о заморозке уровня добычи.

Саудиты заявляют, что во встрече участвовать не будут. Вместо нее созывается экстренная встреча ОПЕК. Времени для достижения компромисса не остается.

Камнем преткновения снова стали Иран и Ирак. Тегеран по-прежнему хочет во что бы то ни стало достигнуть досанкционного уровня добычи нефти и ничего «замораживать» не собирается. Ирак оспаривает методику оценки добычи, которая должна стать основой для принятия решения о «заморозке». Эр-Рияд не хочет в рядах ОПЕК в одиночку нести груз «расчистки» запасов на рынке нефти.

Стоит отметить, что саудиты уже в которой раз срывают попытку стран — экспортеров нефти договориться о заморозке уровня добычи. Все предыдущие попытки оканчивались провалом по вине Саудовской Аравии.