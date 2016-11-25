Москва, 25 ноября, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Должно быть сделано все возможное для предотвращения ракетных стрельб, которые вознамерились провести украинские власти 1 и 2 декабря на границе с Крымом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

«Привычка украинских военных сбивать гражданские самолеты очень опасна в районе, где осуществляются международные авиарейсы», — отметил парламентарий.

«Стремление киевских властей любым способом напакостить крымчанам принимает все более неадекватные и тревожные формы, требующие внимания не только дипломатов и военных, но и психиатров», — сказал он.

Конечно, Россия сделает все возможное, чтобы инцидента не случилось, но бездумные и безответственные действия Киева вызывают серьезную обеспокоенность в Госдуме.

«Считаю, что помимо требований России отменить принятое Киевом решение, необходимо оперативное вмешательство международного сообщества и четкая реакция институтов европейской безопасности, в том числе ЕС и НАТО, в состав которого так рвется неадекватный украинский сосед», — заявил Железняк.

4 ноября Украина выпустила НОТАМ (авиационное уведомление) об активировании опасных зон в воздушном пространстве в связи с планируемыми 1 и 2 декабря ракетными стрельбами. Установленные зоны на 12 километров углубляются в российское воздушное пространство.