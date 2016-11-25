«В ходе стрельб Киева в районе Крыма могут быть сбиты гражданские самолеты»
Москва, 25 ноября, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Должно быть сделано все возможное для предотвращения ракетных стрельб, которые вознамерились провести украинские власти 1 и 2 декабря на границе с Крымом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Привычка украинских военных сбивать гражданские самолеты очень опасна в районе, где осуществляются международные авиарейсы», — отметил парламентарий.
«Стремление киевских властей любым способом напакостить крымчанам принимает все более неадекватные и тревожные формы, требующие внимания не только дипломатов и военных, но и психиатров», — сказал он.
Конечно, Россия сделает все возможное, чтобы инцидента не случилось, но бездумные и безответственные действия Киева вызывают серьезную обеспокоенность в Госдуме.
«Считаю, что помимо требований России отменить принятое Киевом решение, необходимо оперативное вмешательство международного сообщества и четкая реакция институтов европейской безопасности, в том числе ЕС и НАТО, в состав которого так рвется неадекватный украинский сосед», — заявил Железняк.
4 ноября Украина выпустила НОТАМ (авиационное уведомление) об активировании опасных зон в воздушном пространстве в связи с планируемыми 1 и 2 декабря ракетными стрельбами. Установленные зоны на 12 километров углубляются в российское воздушное пространство.