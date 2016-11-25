Лиссабон, 25 ноября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Правящая социалистическая партия Португалии по данным опросов общественного мнения набирает популярность, сообщает 25 ноября Reuters.

EduardoGouveia Эмблема Португальской социалистической партии

По данным исследования рейтинг социалистов составляет 43%, что означает, что если бы парламентские выборы в Португалии прошли сейчас, то социалисты были бы близки к абсолютному большинству в парламенте.

Рейтинг социал-демократической партии Португалии, основного оппонента социалистов, упал до 30%.

Некоторые аналитики считают, что при таком раскладе социалисты должны настаивать на досрочных выборах, однако председатель социалистической партии Карлос Сезар заявил, что это невозможно.

«Сегодня, когда мы отмечаем год пребывания нашего правительства у власти, мы понимаем, что должны оставаться верны нашим партнерам по коалиции», — заявил Сезар.

Рост популярности левой коалиции связан с пересмотром некоторых мер жесткой экономии, принятых предыдущим, правоцентристским правительством.

Напомним, в результате выборов 4 октября 2015 года, правоцентристская социал-демократическая партия утратила большинство в парламенте, что позволило партии социалистов сформировать правительство меньшинства совместно с левым блоком и коммунистами.