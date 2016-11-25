Санкт-Петербург, 25 ноября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Ровно за месяц до завершения строительных работ на стадионе в западной части Крестовского острова его готовность составляет более 95%. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, возглавляющий городской штаб по достройке стадиона, информирует аппарат чиновника.

Gov.spb.ru «Зенит-Арена»

Передача стадиона футбольному клубу «Зенит» намечена на конец января 2017 года. К этому же сроку планируется устранить вибрацию выкатного поля, из-за которой в начале ноября разгорелся громкий скандал.

Как сообщалось, сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино негативно оценил ситуацию вокруг «Зенит-Арены». «Это очень такая печальная история», — сказал глава российского государства.

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В свою очередь, Игорь Албин заявил, что в настоящий момент отставание от графика по некоторым работам на стадионе находится на уровне 30 дней. «В основном это слаботочные системы, системы вентиляции и электроснабжение. Но мы наверстаем график за ближайшие две недели», — пообещал Игорь Албин, добавив, что в августе, когда на объект пришел новый генподрядчик, стадион выбивался из графика готовности почти на год.

По словам вице-губернатора, работы на фасаде стадиона завершатся уже 1 декабря. Все 16 павильонов зоны контроля доступа будут готовы к 25 декабря. «Бетонная плита чаши стадиона отшлифована и в ближайшие дни будет покрашена», — рассказал Албин. Все отделочные работы, а также работы по раздвижной кровле будут завершены в срок до 14 декабря, пообещал он.

Говоря о выявленной комиссией ФИФА в конце октября вибрации выкатного поля, которая делает его непригодным для проведения футбольных матчей, вице-губернатор сообщил, что для ее снижения к нормативу будут усиливаться второстепенные балки. Однако этого недостаточно.

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«Вторая задача — это закрепление металлической плиты: в составе этого конструктива есть 9-миллиметровый лист, и он провоцирует так называемую волновую вибрацию на поле, мы усиливаем и закрепляем этот металлический лист, это тоже сокращает вибрации. И третье направление — подпорка всей конструкции в положении, когда поле находится внутри чаши стадиона. Когда поле закатывают в чашу, мы домкратами его подпираем, тем самым тоже снижаем вибрации», — пояснил Игорь Албин суть предстоящей борьбы с вибрацией поля.

При этом чиновник признал, что до 25 декабря, когда намечена сдача стадиона, эти работы завершены не будут. «Реальный срок — это конец января. Этот срок тоже устраивает и футбольный клуб «Зенит», который участвует во всех этих решениях, и ФИФА», — добавил Игорь Албин.

Как отмечают в Смольном, численность рабочих на стадионе по состоянию на 25 ноября 2016 года — 4,3 тысячи человек. Для завершения всех работ в установленный срок это число до конца ноября планируется нарастить до 5 тыс. человек.

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Получение акта ввода объекта в эксплуатацию запланировано на 25 декабря 2016 года, после чего начнется передача объекта эксплуатирующей организации — АО «ФК «Зенит».

«С учетом Новогодних и Рождественских праздников мы передаем футбольный стадион эксплуатирующей организации до 25 января», — сказал Игорь Албин.