Гавана, 25 ноября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Победа на президентских выборах Дональда Трампа вызвала настороженную реакцию в большинстве стран Латинской Америки. В Мексике победу Трампа вообще назвали ураганом высшей категории. На Кубе «неожиданный триумф американского миллиардера в гонке за пост президента Соединенных Штатов был встречен с тревогой. Тем не менее Куба привыкла почти 60 лет иметь дело с худшими сценариями поведения могучего Северного гиганта. А потому, правительство Острова свободы и кубинский народ готовы противостоять новым вызовам», заявил кубинский эксперт Сесар Гомес Чакон в интервью ИА REGNUM.

Elemaki Кубинские флаги

Прогнозировать развитие отношений между США и Кубой, действительно сложно. За менее чем 20 лет Трамп занимал три разных позиции в отношении Кубы. В конце 90-х годов он попытался преодолеть торговое эмбарго посредством инвестиции в гостиничное дело на Кубе. В начале нынешней президентской кампании он заявил, что не против восстановления отношений с островом, но добьется «лучшего соглашения», чем Обама. И уже на завершающем участке гонки, желая привлечь на свою сторону жестко настроенных американцев кубинского происхождения, он предложил пересмотреть политику демократов в отношении Гаваны, пишет в статье, опубликованной в El Pais эксперт Рафаэль Рохас (перевод ИноСМИ).

Если во внешней политике Вашингтона возобладают прагматизм и реализм, то Трамп, вероятно, продолжит нынешний курс Белого дома. А если нет, то процесс восстановления дипотношений будет либо заморожен, либо подвергнут ревизии.