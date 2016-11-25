Москва, 25 ноября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин негативно оценил все события вокруг строящегося в Санкт-Петербурге стадиона «Зенит-Арена». Об этом он заявил 25 ноября в ходе встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это очень такая печальная история», — сказал Путин.

По его словам, в России учли все замечания ФИФА по поводу стадиона: «Строители обещают все поправить к концу этого года».

Путин подчеркнул, что все стадионы, на которых пройдут матчи Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018, будут достроены в срок.

Глава государства также отметил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы провести Кубок Конфедераций на самом высшем уровне, и выразил сожаление, что не сможет присутствовать на жеребьёвке: «Уверен, все пройдет самым лучшим образом».

В ответ на фразу Инфантино о том, что ему не терпится ознакомиться с Казанью в качестве города, где пройдут матчи чемпионата мира, Путин подчеркнул, что за последние годы столица Татарстана очень преобразилась, став по-настоящему современным городом и сохранив при этом свои исторические и культурные особенности.