Москва, 25 ноября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Облигации федерального займа вряд ли получат популярность среди населения — физлица покупать этот инструмент, скорее всего, не будут, и его распространение будет возможно исключительно принудительно-административным путём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил генеральный директор АО «Русско-Европейский инвестиционный консорциум» Павел Геннель, комментируя новость о том, что Минфин продолжает вести работу по подготовке выпуска ОФЗ для населения.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Изъятие средств

«Народные облигации» — скорее инструмент изъятия средств населения. Советская история таких инструментов однозначно демонстрирует, что сами физлица покупать этот инструмент не будут, а его распространение будет осуществляться за счет средств насильственно-административного характера», — сказал Геннель.

«До выдачи части зарплаты облигациями, дело, может, и не дойдет, но автоматическая конвертация части вкладов в облигации ОФЗ вполне возможна», — допускает эксперт.

Показательно отношение и самих финансовых институтов к такому инструменту, продолжил он. «Уровень доверия самих финансовых институтов к ОФЗ легко оценить по тому, что, несмотря на «более высокую доходность», через свой баланс вкладываться в эти инструменты они не хотят, а пытаются склонить правительство сделать «грязную работу» по изъятию средств самому», — подчеркнул Геннель.

Этим и объясняется нерешительность во внедрении этого инструмента, уверен гендиректор АО «Русско-Европейский инвестиционный консорциум».

«С одной стороны, экономика периодически начинает демонстрировать признаки улучшения и возникает надежда, что столь радикальный инструмент не понадобится. С другой стороны — реакция населения на фактическую национализацию депозитов, явно превзойдет по резкости любую «Болотную». В преддверии президентских выборов такое развитие событий никому не нужно», — заявил Геннель.

Ранее замглавы Минфина Сергей Сторчак сообщил, Минфин и Сбербанк разрабатывают варианты распространения облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Сам глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что Минфин рассчитывает привлечь с помощью ОФЗ около 20 млрд рублей.