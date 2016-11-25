Магаданская область, 25 ноября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. В доме по Портовому шоссе Магадана найдена женщина, которую загрызли собаки. По факту гибели человека проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Магаданской области.

rihaij Собака

Труп жительницы Магадана 1955 года рождения нашли 22 ноября. На место гибели женщины прибыла следственная группа.

«В ходе осмотра на теле женщины, опознанной как жительницы Магадана, 1955 года рождения, обнаружены телесные повреждения в виде рваных ран, характерных при нападении животных (собак), от которых предположительно наступила ее смерть», — сообщили в пресс-службе.

Следственным органам удалось установить, что собаки напали на женщину вечером 21 ноября, когда она шла домой. Стая набросилась на человека на территории жилого частного сектора — напротив сквера «Морской».

»В результате нападения потерпевшей причинены множественные укушено-рваные раны на голове, теле и конечностях, от которых последняя скончалась по месту своего жительства спустя некоторое время», — сообщили в ведомстве.

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