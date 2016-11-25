Ереван, 25 ноября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Комиссия по регулированию общественный услуг Армении на заседании 25 ноября утвердила заявку ЗАО «Газпром Армения» о пересмотре тарифов на природный газ.

Armenpress Счетчики газа в одном из зданий в Ереване

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября «Газпром-Армения» обратилась в комиссию с предложением пересмотреть тарифы на продаваемый армянским потребителям природный газ.

Поручение о пересмотре тарифов на газ и электроэнергию дал сразу же после назначения в сентябре премьер-министр Армении Карен Карапетян. Согласно этому поручению в Армении будут образованы несколько новых групп потребителей. Если до этого тарифы на газ рассчитывались только для потребителей, использующих более или менее 10 тыс. куб. м газа в месяц, то сейчас планируется установить отдельный тариф для потребителей, получающих семейные или социальные пособия, парниковых хозяйств, перерабатывающих компаний.

По сегодняшнему решению регулятора, для потребителей, получающих семейные или социальные пособия, тариф на газ снижен до 100 тыс драмов (13 300 рублей) за 1 тыс куб. м, но для объема не более 600 куб. м в год.

Для парниковых хозяйств с 1 ноября по 31 марта цена на газ установлена согласно специальной формуле. В итоге цена составит примерно $212 за 1 тыс куб.м.

Перерабатывающим компаниям будут продавать газ по формуле, согласно которой цена также составить примерно $212.

Для населения, а точнее для потребителей, использующих до 10 тыс куб. м газа в месяц, тариф составил 139 тыс драмов за 1 тыс куб. м, вместо нынешних 146 700 драмов.

Для потребителей, использующих более 10 тыс куб. м газа в месяц, тариф снижен до $242 за 1 тыс куб. м, вместо нынешних $257.

Последний раз цена на газ для потребителей в Армении была снижена с 1 июля 2016 года. Тогда, по официальным данным, это стало возможным благодаря тому, что в начале апреля Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ с $165 до $150 за тысячу кубометров. Таким образом, в предвыборном для Армении 2016 году тариф на «голубое топливо» для населения снизится на 10.5%, в то время как, в предыдущие несколько лет цены на российский газ постоянно повышались.

По подсчётом «Газпром Армения» все потребители природного газа в Армении с 1 января 2017 года, когда новые тарифы вступят в силу, смогут сэкономить 13,4 млрд драмов (порядка $28 млн). По словам гендиректора компании Гранта Тадевосяна, 13,4 млрд драмов должны были стать источником доходов компании в случае, если бы тариф остался прежним.

Он отметил, что тарифы на газ снижены в том числе за счёт предполагаемого снижения цены транзита российского газа через территорию Грузии.

«С 1 января 2017 года истекает срок действия контракта между поставщиком природного газа в РА — ООО «Газпром Экспорт» и ООО «Газотранспортная компания Грузии». В соответствии с ныне действующим договором, Грузия оставляла за транзит 10% от всего объема газа, поставляемого российской компанией в Армению. В соответствии с новым договором тариф за транзит будет значительно снижен, что, в свою очередь, приведет к снижению цены на российский газ», — сказал Тадевосян.

Кроме того, компания «Газпром Армения» рассчитывает, что снижение тарифов на внутреннем рынке страны приведет к росту потребления газа, а это приведет к дополнительным доходам компании. Новые тарифы рассчитаны из объемов потребления в 1,721 млрд куб м. «голубого топлива».

Также Тадевосян сообщил, что «Газпром Армения» перенесёт на более поздний срок ряд крупных инвестиционных проектов, в частности строительства новой компрессорной станции.

В случае же, если все названные условия выполнены не будут, 100% акционер компании «Газпром Армения» — «Газпром» возместит понесенные армянской «дочкой» убытки.

Примечательно, что ранее председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Роберт Назарян заявлял, что снижение цены на «голубое топливо» будет сделано не за счет компании «Газпром Армения» или какого-либо другого хозяйствующего субъекта данной сферы. «Это должны быть общий анализ системы и оценка всех наших резервов. И это не должно быть сделано за счет других потребителей, мы должны дождаться подходящего момента, когда мы сможем выполнить это поручение», — говорил он.

Оппозиция же считает понижение цены на газ «предвыборной PR акцией».