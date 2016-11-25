Москва, 25 ноября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Возможное создание центрального администратора пенсионных накоплений стало бы учреждением дублирующей функции ЦБ структуры, которая не представляет ценности для граждан. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября партнер аудиторско-консалтинговой группы «БДО-Юникон» Денис Тарадов, комментируя слова замглавы Минфина Алексея Моисеева о создании центрального администратора пенсионных накоплений в рамках реформы накопительной пенсионной системы в России.

Evgeny Кошелек

«Это функция государства — администрировать пенсионные взносы, в таких условиях это просто новый налог. Непонятно, в чем новизна и ценность для граждан это новой структуры, и что она будет администрировать», — отметил он.

По его словам, в создании такой структуры нет необходимости, поскольку ЦБ и сейчас ведет статистику по НПФ, к нему поступают эти данные, и они регулярно публикуются, кроме того, учет пенсионных взносов контролируется ПФР. «Если гражданам что-то надо, они могут сами запросить информацию у НПФ, получить необходимые выписки и отчет об инвестированных средствах и полученном доходе», — говорит эксперт.

По его мнению, никакой ценности для граждан этот новый институт в принципе не представляет. «Это просто будет дублирующая структура за свои деньги», — полагает он.

В России необходим центральный администратор системы пенсионных накоплений, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, на создании такого администратора настаивают Минфин и ЦБ в рамках подготовки к переходу на добровольную систему пенсионных накоплений. При этом ведомства «не готовы отказаться от идеи автоматической подписки граждан в систему добровольного пенсионного накопления», пояснил замминистра. Он планирует, что новая функция будет платной. «Граждане за свое спокойствие должны будут заплатить некоторую сумму», — считает Моисеев.