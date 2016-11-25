Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Ко встрече в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА футбольный клуб «Ростов» готовился тщательно: не только изучал соперника, но и провёл работу над ошибками. Так, команда анализировала голы в свои ворота, которые соперники забивали на последних минутах. Впечатлениями от игры с «Баварией» в эфире телеканала «Матч-ТВ» поделился нападающий жёлто-синих Дмитрий Полоз.

Vk.com/fcrostov Дмитрий Полоз против игрока «Баварии»

По словам форварда, концентрация на концовку матча была сумасшедшая, «но и без доли фарта не обошлось».

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Напомним, Полоз отправил в ворота клуба из Мюнхена второй гол. Одиннадцатиметровый назначил арбитр матча после того, как немцами был сбит с ног полузащитник ростовчан эквадорец Кристиан Нобоа.

«Хотел сыграть против Нойера, именно ему забить. Жаль, что его не было. Но на поле совсем другие ощущения. Опять же холодно, мяч не так быстро летит. Стараешься сильно пробить, а он как будто пустой. Легкое волнение, может, и было, когда пенальти только назначили. Плюс, судья еще не свистел секунд 10, я очень ждал, когда он это сделает. За это время пару раз поменял решение, но за две секунды до удара выбрал угол и хладнокровно пробил. Надо было пробить надежно, чтобы все-таки попасть в цель. Получилось», — отметил футболист.

Если бы в воротах «Баварии» стоял Нойер, то нападающий жёлто-синих действовал бы по ситуации. Вероятно, реализовывать пенальти Полоз постарался бы по центру ворот.

«Когда там стоишь, выбираешь куда бить за две секунды до конца. А Нойер — самый сильный вратарь в этом плане. Он чаще стоит до конца и, когда раздвигает руки, занимает половину ворот. Поэтому надо сильно и точно пробить», — сказал форвард «Ростова».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, перед ростовчанами стояла задача — выстоять. Сам факт игры с «Баварией» — это уже история, ведь команда мирового уровня приезжает в России и, в частности, на Дон не каждый день. На стадионе «Олимп-2» немцы были повержены со счётом 3:2.