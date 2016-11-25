Москва, 25 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. На фоне роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги серьезных оснований для разговоров о возобновлении роста реального дохода населения не существует — непрерывное сокращение доходов наблюдается уже на протяжении двух лет и замедляться не собирается. Между тем, существующий уровень доходов большинства российских семей ставит вопрос не только о возможности улучшения демографических показателей, но уже и о простом воспроизводстве нации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, комментируя заявление первого замглавы правительства РФ Игоря Шувалова о том, что в России начался рост реальных доходов — по крайней мере у некоторых групп населения.

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«Наблюдается ситуация непрерывного сокращения реальных доходов россиян на протяжении вот уже двух лет, и пока сложно говорить о перспективах выхода из этой ситуации и возможности роста реальных денежных доходов во всех группах населения», — заявил Миронов.

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Данные Росстата свидетельствуют, что последний раз рост реальных располагаемых денежных доходов населения по отношению к соответствующему периоду прошлого года был зафиксирован в октябре 2014 года. «После этого доходы населения могли расти по сравнению с предыдущим месяцем, но по отношению к соответствующему периоду прошлого года наблюдалось только снижение», — отметил глава ЦЭПР.

Так, за январь-октябрь 2016 года падение реальных располагаемых денежных доходов россиян по отношению к январю-октябрю 2015 года составило 5,3%. При этом за тот же период 2015 года снижение составило 4,5% по отношение к январю-октябрю 2014 года.

Последние опубликованные данные Росстата также неутешительны: в августе темпы падения реальных располагаемых денежных доходов граждан достигли максимума за последнее время после кризиса 2008 года — на 8,2%.

«Из-за роста цен эта ситуация только ухудшается. Негативные изменения ситуации повлечет и рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, запланированный на второе полугодие 2017 года (в некоторых регионах этот рост составит 5−6%, в Москве — 7%)», — прокомментировал Миронов.

Между тем, следует обращать внимание и на то, что у большинства россиян реальная зарплата значительно ниже среднего уровня по региону, — притом что сам этот средний уровень крайне низок, отметил эксперт.

«В начале осени 2016 года ЦЭПР провел исследование потребительских цен на основные товары и некоторые услуги в 12 регионах (17 населенных пунктах) страны. Было рассчитано, что даже при условии дохода, равного средней заработной плате по региону, на оплату самых минимальных потребностей — ограниченного набора продуктов питания самого низкого качества, оплаты коммунальных услуг, проезда на общественном транспорте, приобретения нескольких предметов гигиены и простейших лекарств — должно быть потрачено до 40% этого дохода», — рассказал Миронов.

«Более того, по данным Росстата в первом полугодии 2016 года 21,4 млн россиян без учета населения Крыма и Севастополя имели доходы ниже прожиточного минимума», — подчеркнул глава ЦЭПР и добавил, что на удовлетворение самых минимальных потребностей этой группе населения «приходится тратить 50−60% своего дохода и даже больше».

Пенсионеры, в свою очередь, находятся в еще более тяжелом положении, констатирует эксперт: «Им на удовлетворение минимальных потребностей — то есть в принципе без учета необходимых для людей пожилого возраста расходов на лечение, за исключением приобретения простейших лекарств от простуды — приходится тратить до 90% средней пенсии».

«А ведь нужно понимать, что пенсия многих пенсионеров по факту ниже среднего уровня», — добавил он.

Наконец, исследование показало, что «в настоящих условиях доходы большинства россиян фактически не позволяют семьям воспитывать двух и более детей, что ставит вопрос не только о возможности улучшения демографических показателей, но и о простом воспроизводстве нации», — заявил Миронов.

«Для большинства семей практически нереализуема стратегия, когда один супруг работает, а другой занят воспитанием детей», — заключил эксперт.

25 ноября первый вице-премьер Игорь Шувалов на форуме «Россия — Сингапур» заявил о том, что по некоторым группам населения в России начал расти уровень реального дохода. Несмотря на то, что «доходы населения не растут так, как нам бы хотелось», Шувалов отметил, что их падение уже закончилось, и выразил надежду, что «в 2017 году рост реальных доходов все-таки будет уже тенденцией для всех групп населения».