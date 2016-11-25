Санкт-Петербург, 25 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет героем документальной картины. Ее производство поддержит Министерство культуры РФ, об этом заявили представители киностудии «Лендок», передает RT.

Антон Белицкий Сергей Шнуров

В настоящее время сценарий фильма находится в стадии разработки. Сам музыкант дал предварительное согласие на съемки картины. В качестве предварительного срока выхода фильма называется начало 2018 года.

Как уточнил директор киностудии «Лендок» Алексей Тельнов в интервью Фонтанке.ру, календарный план съемок уже определен.

«Сейчас мы разрабатываем идею, хочется, чтобы это было необычное и, может быть, даже пафосное кино. Мы хотим показать Сергея Шнурова как личность, покопаться в нем», — сказал он.

Рок-музыкант и композитор Сергей Шнуров не раз выступал в роли телеведущего и снялся в ряде фильмов и рекламных роликов. В частности, в 2016 году он принял участие в съемках рекламы для Третьяковской галереи на Крымском валу.