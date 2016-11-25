Санкт-Петербург, 25 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Крупная коммунальная авария произошла днем 25 ноября в Приморском районе Санкт-Петербурга. Из-за нее оказалось заблокировано движение по ряду оживленных магистралей. На месте работают ремонтные бригады и сотрудники полиции. Отопление и горячая вода продолжают поступать в дома жителей.

Https://vk.com/spb_today Прорыв теплотрассы в Приморском районе Петербурга. Скриншот группы «ДТП и ЧП»

Первыми о ЧП сообщили пользователи соцсетей, оказавшиеся на месте происшествия.

«Угол Комендантского и Шаврова, поднимаются клубы пара, видимо прорвало трубы с кипятком (…) все гудят, троллейбусы встали, начинается пробка в сторону Юбилейного, объезжайте. Шаврова уже в воде, полиция всех разворачивает», — написал один из очевидцев.

Как подтвердили в ГУП «ТЭК СПб», технологическое нарушение с вытеканием воды на поверхность произошло в районе перекрестка улицы Шаврова и проспекта Королева. На месте ЧП в районе дома 43 по Комендантскому проспекту уже работают ремонтные бригады, занимаясь локализацией дефекта.

«Нарушение произошло на прямом подземном трубопроводе диаметром 600 мм. Из-за парения и разлива воды на проезжую часть временно отведено троллейбусное движение и ограничено движение транспорта», — пояснили на предприятии.

В ГУП «ТЭК СПб» добавили, что на устранение дефекта по нормативу отводится 20 часов, при этом здания от отопления и горячего водоснабжения не отключаются.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что из-за прорыва перекрыты улица Шаврова, от проспекта Королева до Комендантского проспекта, а также Комендантский проспект, от Шуваловского проспекта до Долгоозерной улицы. Водителям предлагают выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе коммунальной аварии скорость движения автотранспорта не превышает 10 км/ч. На Комендантском проспекте образовалась пробка.