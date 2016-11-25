Прорыв теплотрассы блокировал движение в Приморском районе Петербурга
Санкт-Петербург, 25 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Крупная коммунальная авария произошла днем 25 ноября в Приморском районе Санкт-Петербурга. Из-за нее оказалось заблокировано движение по ряду оживленных магистралей. На месте работают ремонтные бригады и сотрудники полиции. Отопление и горячая вода продолжают поступать в дома жителей.
Первыми о ЧП сообщили пользователи соцсетей, оказавшиеся на месте происшествия.
«Угол Комендантского и Шаврова, поднимаются клубы пара, видимо прорвало трубы с кипятком (…) все гудят, троллейбусы встали, начинается пробка в сторону Юбилейного, объезжайте. Шаврова уже в воде, полиция всех разворачивает», — написал один из очевидцев.
Как подтвердили в ГУП «ТЭК СПб», технологическое нарушение с вытеканием воды на поверхность произошло в районе перекрестка улицы Шаврова и проспекта Королева. На месте ЧП в районе дома 43 по Комендантскому проспекту уже работают ремонтные бригады, занимаясь локализацией дефекта.
«Нарушение произошло на прямом подземном трубопроводе диаметром 600 мм. Из-за парения и разлива воды на проезжую часть временно отведено троллейбусное движение и ограничено движение транспорта», — пояснили на предприятии.
В ГУП «ТЭК СПб» добавили, что на устранение дефекта по нормативу отводится 20 часов, при этом здания от отопления и горячего водоснабжения не отключаются.
В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что из-за прорыва перекрыты улица Шаврова, от проспекта Королева до Комендантского проспекта, а также Комендантский проспект, от Шуваловского проспекта до Долгоозерной улицы. Водителям предлагают выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе коммунальной аварии скорость движения автотранспорта не превышает 10 км/ч. На Комендантском проспекте образовалась пробка.