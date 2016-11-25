Тель-Авив, Израиль, 25 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Из-за лесных пожаров в Израиле в районе Хайфы эвакуированы более 75 тыс. человек, полиция объявила эвакуацию 11 районов северного города Хайфы, третьего по величине в стране.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Добровольцы из местных жителей патрулируют территорию, помогают тушить пожары. По словам местных жителей, за ночь появились новые очаги. «К сожалению, за ночь появились новые пожары в других местах Израиля, но прибыли международные силы и надеемся, что протянем до дождей», — отмечает жительница Хайфы Ольга Бакушинская.

«Я бы хотела поблагодарить наших пожарных, полицию, городские службы и добровольцев, которые героически действовали вчера и продолжают сегодня. Да, ущерб велик, многие люди остались без крова, однако при таком масштабе пожара ни один человек не погиб», — написала она в Facebook.

Кроме Хайфы, лесные пожары угрожают Иерусалиму и городам на Западном берегу реки Иордан. Быстрому распространению огня способствуют ветер и сухая погода в регионе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Израиль обратился за помощью к зарубежным странам. Шесть из них высылают 10 противопожарных самолетов, сообщила пресс-служба главы правительства. В числе тех, кто пришел на помощь, также была Россия, приславшая Бе-200 и Ил-76.