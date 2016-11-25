Анкара, 25 ноября, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил 25 ноября открыть границы для беженцев, стремящихся попасть в ЕС, сообщает Europe1.

С таким заявлением глава Турции выступил на следующий день, после того как Европейской парламент потребовал заморозить процесс присоединения Турции к европейскому блоку.

«Послушайте меня хорошенько. Если пойдете на дальнейшие шаги, эти границы откроются, подумайте об этом», — заявил Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Напомним, Анкара и Брюссель заключили в марте 2016 года соглашение о предотвращении потока беженцев через греческие острова.