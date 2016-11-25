Волгоград, 25 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Состав избирательной комиссии Волгоградской области обновился. Семь членов нового состава избиркома с правом решающего голоса утвердила областная дума. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного орган региона 25 ноября, в список из первоначально предложенных 12 кандидатур вошли семь. Это Мария Киселева, Виктория Дмитриева, Александр Керин, Юрий Бабичев, Юлия Чернышкова (выдвинута ЦИК РФ), Оксана Маргиани, Наталья Фатеева.

Kvo.ru Избирком Волгоградской области

Четверо претендентов были внесены партиями, представленными в облдуме, — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Еще один кандидат был выдвинут ЦИК РФ. Своих представителей делегировали и общественные организации, а также реготделения «Яблоко», «Парнас», «Российской партии пенсионеров за справедливость».

Вторую половину членов избиркома накануне утвердил своим постановлением губернатор Андрей Бочаров. Так, ими стали олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко, руководитель регионального управления Росприроднадзора Сергей Васильев, гендиректор ПАО «Волгоградоблэлектро» Александр Воцко, сотрудник комитета госимущества Волгоградской области Олег Строганов, бывший председатель областного комитета образования, проректор Волгоградской госакадемии последипломного образования Александр Коротков, начальник отдела государственно-правового управления в аппарате губернатора Виктор Черячукин и начальник отдела градостроительства аппарата губернатора Анатолий Ярылкин.

Из прежнего состава ИКВО в новый вошли четыре человека — Виктор Чурякин, Юлия Чернышкова, Юрий Бабичев и Наталья Фатеева.

Теперь обновленный состав коллегиального органа соберется на заседание, где будут выбраны председатель, заместители и секретарь. Оно должно состоятся в десятидневный срок после окончания избирательной кампании (представления итогового финансового отчета ЦИК РФ в Госдуму РФ).

Облизбирком формируется сроком на пять лет в составе 14 человек. Полномочия действующих членов облизбиркома истекли 1 августа, но были пролонгированы в связи с выборами в Государственную думу РФ до 20 ноября.