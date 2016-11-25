Москва, 25 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс объявил о рождении российской ветроэнергетики. Это произошло на V Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016, сообщили в РОСНАНО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Поводом для данного сообщения послужило подписание с компанией «Фортум» предварительного соглашения о сотрудничестве в области создания парка ветрогенерирующих мощностей общей мощностью в несколько сотен мегаватт в течение ближайших лет.

«Год назад в России была построена первая солнечная электростанция, и это был старт российской солнечной энергетики. То, что произошло сегодня здесь и сейчас, в моем понимании, — это старт российской ветроэнергетики. Создается крупнейший консорциум с участием финской компании «Фортум». Задачей этого консорциума станет строительство ветростанций по всей стране. Сюда входят и проектирование, и строительство, и монтаж, и наладка, и пуск, и дальнейшая эксплуатация», — заявил Чубайс.

«Однако задача состоит не только в том, чтобы строить ветростанции, но и в том, чтобы производить в России оборудование для них. Вся нормативная база, подготовленная Минэнерго и другими профильными ведомствами, «заточена» на локализацию в России. В ближайшее время мы должны объявить о создании еще одного консорциума, который будет производить в России все базовые элементы ветростанций», — заявил глава РОСНАНО.