Таллин, 25 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. 24 ноября парламент Эстонии утвердил в новой редакции Закон «Об азартных играх», который позволяет наказывать организаторов договорных игр в уголовном порядке. Об этом ИА REGNUM сегодня, 25 ноября, сообщили в канцелярии парламента, отметив, что за внесение поправок проголосовали 86 депутатов. Закон также запретил проведение спортивного тотализатора, сутью которого является угадывание игроком результатов лотереи.

bloomsberries Решение суда

В понимании закона договорная игра — это ситуация, когда спортсмены, тренеры или судьи делают ставки на заранее обговоренный исход игры. Например, на то, что выиграет противник, и намеренно пытаются проиграть. Исходя из судебной практики, на сегодняшний день такие преступления наказывали лишь как проступок.

Закон также восстановил законодательную возможность проводить лотереи с призовым фондом не более 1000 евро чаще, чем один раз в неделю, на борту кораблей, которые осуществляют под эстонским флагом международную перевозку пассажиров. Изменение в закон связано с тем, что с января 2016 года действовало обратное положение, согласно которому лотереи с призовым фондом не более 1000 евро можно проводить не чаще, чем один раз в неделю.