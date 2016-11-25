Сингапур, 25 ноября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Реальные доходы некоторых групп граждан растут, заявил первый замглавы правительства РФ Игорь Шувалов на форуме «Россия-Сингапур».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Доходы населения не растут так, как нам бы хотелось. Но мы отмечаем, что по некоторым группам населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут», — сказал вице-премьер.

По его словам, «падение доходов закончилось».

В правительстве надеются, что в 2017 году рост реальных доходов все-таки будет уже тенденцией для всех групп населения.

Шувалов также прогнозирует рост потребительского спроса в 2017 году в России — «сейчас потребители ведут себя достаточно аккуратно».