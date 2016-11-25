Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

Два месяца работы платных парковок в Ростове-на-Дону уже принесло первые плоды. Так, городская казна пополнилась за этот период почти на 300 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента 25 ноября.

В донской столице введено 1 тыс. 41 платное парковочное место. За два месяца работы автостоянок услугами воспользовались более 24 тыс. владельцев машин. Чаще они оплачивают парковку с помощью мобильного приложения.

Напомним, что размер платы составляет 35 рублей в час. За стоянку машин автомобилисты платят по будням с 8:00 до 20:00. По выходным и праздничным дням оплата не взимается. Стоит отметить, что до конца года платные парковки расширятся, как это и предполагалось, до 6,5 тыс. машиномест.

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Между тем, недовольство ростовских автовладельцев растет. Так, горожане отмечают, что платные парковки им не по карману. Петиция, адресованная губернатору Ростовской области Василию Голубеву, с просьбой о снижении платы за парковку набрала около 1000 подписей.

«Приезжая на работу в центр города со спальных районов, машину бесплатно припарковать не получится. Придётся платить за парковку ежедневно, то есть примерно около 10 тыс. рублей в месяц. С текущим уровнем заработных плат — это существенная нагрузка на семейные бюджеты жителей Ростова-на-Дону и области», — считает ростовчанин Андрей Макаров. По мнению горожанина, оптимальный тариф составляет 10 рублей в час.

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«Слишком дорого!»: Ростовчане ищут альтернативу платным парковкам

Такую реакцию еще в 2015 году предсказывали эксперты, а сами водители начали искать альтернативу платным стоянкам во дворах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инвестором платных парковок в областном центре стала компания «Ростовское парковочное пространство». Их проект рассчитан на 12 лет, объем инвестиций в экономику города в результате его реализации составит более 500 млн рублей. 85% платежей автовладельцев уходят инвестору, 15% — поступает в городскую казну.