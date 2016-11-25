Москва, 25 ноября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Большей части жителей России известно об аресте бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. При этом лишь 30% респондентов расценивают ситуацию с министром как проявление реальной борьбы с коррупцией, передает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, об аресте Улюкаева известно 75% опрошенных. В целом, по мнению российских граждан, противодействие коррупции в стране недостаточное. Только 46% опрошенных отмечают результаты борьбы со взяточничеством и казнокрадством, при этом значимыми их считают только 13%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Улюкаев, возглавлявший Минэкономразвития РФ, был задержан правоохранителями в ночь на 15 ноября за взятку в $2 млн. По версии следствия, министр за вознаграждение выдал положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по приобретению госпакета акций «Башнефти».

Владимир Путин освободил Улюкаева от должности главы МЭР и других совмещаемых должностей. ПО словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, преемник Улюкаева будет назван в ближайшие дни.